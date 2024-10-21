«Легенда»: Газзаев высказался об Акинфееве

Игорь Акинфеев провёл 779-й матч за ЦСКА. Вратарь сыграл за «армейцев» больше матчей, чем Лионель Месси за «Барселону», хотя до рекорда Акинфееву ещё очень далеко – Райан Гиггз провёл за «Манчестер Юнайтед» 963 матча. Тем временем о капитане ЦСКА высказался бывший тренер команды – Валерий Газзаев.

«Конечно, он является легендой не только ЦСКА, но и всего российского футбола. Хочется, чтобы как можно дольше радовал болельщиков и давал пример молодым спортсменам, как нужно относиться к делу», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на выходных ЦСКА обыграл на выезде махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Команда Марко Николича на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.