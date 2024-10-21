Шикунов: «Спартак» может забыть о первом и втором месте в РПЛ

Александр Шикунов, который в своё время в «Спартаке» занимал пост спортивного директора, ответил на вопрос о перспективах московской команды. У Шикунова спросили, могут ли «красно-белые» забыть о медалях.

«Про первое и второе место точно да. Какое-то чудо должно произойти. Уже приличный отрыв», - цитирует Шикунова «Спорт День за Днём».

После двенадцати туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на 11 очков (19 против 30).

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» будет играть против «Пари НН» на выезде.