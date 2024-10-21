Из «Спартака» хочет уйти полузащитник

В составе московского «Спартака» в зимнее трансферное окно может произойти перестановка. Так, возможность ухода из команды рассматривает полузащитник Данил Пруцев. Он недоволен своим игровым временем, и если в ближайшие месяцы ситуация не изменится, то футболист будет готов обсуждать уход.

«Спартак» не хочет продавать Пруцева, поэтому речь наверняка пойдёт об аренде, пишет Metaratings.

В сезоне 2024/2025 Данил Пруцев поучаствовал в десяти матчах «Спартака» и провёл на поле около 600 минут. На счету полузащитника один забитый гол – он поразил ворота «Крыльев Советов» в начале августа.