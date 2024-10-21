Губерниев ответил, приедет ли Гвардиола в Россию

Известный журналист Дмитрий Губерниев дал комментарий касательно возможного визита наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на тренерские курсы в РФС.
«Гвардиола не приедет на курсы в РФС. Такая нынче политическая конъюнктура. Слова про то, что он приедет, когда будет время - это вежливый отказ», - передает слова комментатора Metaratings.ru.
Испанский специалист занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз становились чемпионами Английской премьер-лиги и побеждали в Лиге чемпионов УЕФА. Действующий трудовой договор Гвардиолы с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.
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