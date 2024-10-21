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Наумов: «Опасаюсь, что «Локомотиву» вряд ли удастся зацепить очки с «Зенитом» эксклюзив

21 Октября 2024 • 13:25 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что поражение «железнодорожников» от «Химок» (0:2) в матче РПЛ скажется на дальнейших результатах команды.

«Безусловно, поражение от «Химок» может ударить по психологии футболистов. Сейчас всё будет зависеть от того, как в Кубке сыграют с «Ростовом». Конечно, психологически это тяжёлое поражение, и выходить после такого матча на «Зенит» будет крайне сложно «Локомотиву».

Я очень опасаюсь, что вряд ли удастся зацепить очки в Санкт-Петербурге», - сказал Наумов.

В 12-м туре «Локомотив» неожиданно уступил одному из аутсайдеров Премьер-лиги, «Химкам» (0:2). Теперь команда под руководством Михаила Галактионова занимает третье место с 27 очками. Лидирует «Краснодар», у которого 30 очков после 12 матчей.

27 октября «Локомотив» в 13-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге сыграет против «Зенита».

Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками»

 


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Химки Николай Наумов РПЛ ещё теги
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