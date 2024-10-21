Нахушев: «Галицкий был прав, вернув в «Краснодар» Мусаева»

Экс-игрок Руслан Нахушев поделился мнением о результатах «Краснодара» под руководством российского специалиста Мурада Мусаева. В настоящий момент «быки» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Галицкий был прав, вернув в «Краснодар» Мусаева. Он родной человек для «Краснодара», проделал весь путь до первой команды. Всегда нравилась игра, которую он ставит», - передает слова Нахушева «Чемпионат».

В прошедший уик-энд «Краснодар» на выезде сыграл против московского «Спартака». Подопечные Мурада Мусаева отпраздновали победу со счетом 3:0. После этого матча «быки» набрали 30 баллов и идут на первом месте в Премьер-лиге.