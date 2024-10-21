Ещенко высказал мнение о работе Станковича в «Спартаке»

Экс-защитник столичного «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с журналистами поделился мыслями о работе наставника «народной команды» Деяна Станковича.

«Нет результата - критикуют, если есть результат - тогда критики нет. Все будет видно в конце сезона. Остается трудиться и работать, отдаваться на 100%, быть единым коллективом», - передает слова бывшего футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера московского коллектива летом 2024 года. Под его руководством «Спартак» с 19 набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата страны «красно-белые» проиграли «Краснодару» со счетом 0:3.