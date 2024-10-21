Самедов отреагировал на отмену стажировки Мостового в «Спартаке»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов в беседе с журналистами прокомментировал отмену стажировки Александра Мостового в стане «красно-белых».

«Понятия не имею почему отменили. Есть много других вариантов, Саша с кем-то договорится и пройдет там стажировку. Не думаю, что это такая большая проблема», - передает слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что стажировка Мостового была отменена по инициативе «Спартака».

В минувший уик-энд «красно-белые» на своем поле противостояли «Краснодару». Подопечные Деяна Станковича потерпели поражение со счетом 0:3. После 12 туров Премьер-лиги «народная команда» занимает шестое место в таблице.