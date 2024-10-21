Ветеран «Спартака» критически высказался об игре Барко

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об игре аргентинского полузащитника «народной команды» Эсекьеля Барко.
«В центре показывает работу, объем есть, но КПД маленький. Его покупали, чтобы он пасовал нападающим. За всю игру с «Краснодаром» не дал ни одной голевой передачи форварду», - передает слова ветерана клуба «РБ Спорт».
Напомним, что Барко пополнил ряды «красно-белых» минувшим летом, перейдя из аргентинского клуба «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 14 встречах «Спартака», записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.
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