Экс-игрок ЦСКА Дзагоев решил стать футбольным тренером

Экс-футболист московского ЦСКА и национальной сборной России Алан Дзагоев заявил, что будет учиться на тренера.

«Я пройду обучение для получения тренерской лицензии УЕФА. Я сразу сказал, что у меня есть дальнейшие планы тренировать», - передает слова бывшего полузащитника «Чемпионат».

Большую часть своей игровой карьеры Дзагоев провел в составе столичного ЦСКА. За «армейский» коллектив Алан провел 395 поединков, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 голевыми передачами. После завершения профессиональной карьеры Дзагоев работает селекционером.