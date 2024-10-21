Нахушев: «Спартак» вряд ли навяжет борьбу первой четвёрке»

Экс-футболист Руслан Нахушев дал комментарий относительно выступления московского «Спартака» в сезоне-2024/2025.
«Хотелось надеяться, что «Спартак» не отпустит первую четвёрку-пятёрку. Но после поражения понятно, что вряд ли навяжет борьбу первой четвёрке, если не произойдёт чудо», - передает слова Нахушева «Чемпионат».
В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» встречался с «Краснодаром». Подопечные Деяна Станковича потерпели поражение с крупным счетом 0:3. После этой неудачи столичная команда, имея в своем активе 19 очков, занимает шестое место в турнирной таблице.
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