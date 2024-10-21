Шалимов оценил игру защитника «Спартака» Абены против «Краснодара»

Известный российский специалист Игорь Шалимов поделился мнением о защитнике московского «Спартака» Миенти Абене, которого критикуют за неудачную игру в недавнем поединке против «Краснодара».

«Много критики по Абене, он действительно провёл неудачный матч. Но качество есть - он быстрый. С Кордобой ему, конечно, пришлось очень тяжело», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомни, что встреча «Спартака» и «Краснодара» состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:3. По итогам 12 проведенных туров подопечные Деяна Станковича с 19 баллами располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.