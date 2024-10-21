Мостовой прокомментировал отмену стажировки в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с журналистами прокомментировал отмену стажировки в столичном «Спартаке».

«Я не смог приехать из-за болезни. Стажировку отменили по инициативе клуба? Ну и что? Есть много других команд», - передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Московская команда занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 набранных баллов. Подопечные Деяна Станковича в последнем матче проиграли «Краснодару» на своем поле со счетом 0:3 и отстают от лидера на 11 очков.