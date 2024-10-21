Широков: «Спартак-2» мне интереснее, чем основной»

Экс-футболист национальной команды России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мыслями относительно выступления «красно-белых» в текущей игрой кампании.

«Мне на данный момент «Спартак» неинтересен. Тот же «Спартак-2» мне интереснее, чем основной. За основным совсем не слежу», - передает слова бывшего полузащитника «Спорт-Экспресс».

В центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» в родных стенах принимали «Краснодар». Подопечные Деяна Станковича потерпели крупное фиаско со счетом 0:3. После этой неудачи «народная команда» с 19 набранными баллами располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата страны.