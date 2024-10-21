Салихова: «Время покажет, до какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала игру «народной команды» под руководством главного тренера Деяна Станковича.
«До какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем покажет время. Очевидно, что «Спартак» не попадет даже в тройку, и дальше лучше не будет», - передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».
В поединке 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» у себя дома был разгромлен «Краснодаром» со счетом 0:3. После провального поединка команда сербского специалиста с 19 баллами располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата страны.
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