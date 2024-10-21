Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: «Время покажет, до какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем»

21 Октября 2024 • 11:33 Комментировать

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала игру «народной команды» под руководством главного тренера Деяна Станковича.

«До какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем покажет время. Очевидно, что «Спартак» не попадет даже в тройку, и дальше лучше не будет», - передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

В поединке 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» у себя дома был разгромлен «Краснодаром» со счетом 0:3. После провального поединка команда сербского специалиста с 19 баллами располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата страны.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» разочаровался в Мбаппе Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду «Спартак» принял решение по Зиньковскому «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Юран высказался о работе Станковича в «Спартаке» Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками» Криштиану Роналду забил решающий гол и сказал три слова Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего»
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при США, Ферстаппен - третий Хачанов стал победителем турнира в Алма-Ате Касаткина выиграла у Андреевой в финале турнира в Нинбо Экс-игрок СКА — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он стал на один шаг ближе к рекорду Гретцки» Экс-тренер сборной России: «Овечкин – командный игрок, мастер высокого класса» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Октября
11:33 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Время покажет, до какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Надо искать других людей»
11:04 · Россия. Премьер-лига
Игнатов высказался о матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов высказался о натурализации Дугласа Сантос
10:48 · Россия. Премьер-лига
Каменский рассказал, чего не хватает «Спартаку»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Яковлев оценил шансы «Спартака» на титул после 0:3
10:13 · Россия. Премьер-лига
Глава РЖД оценил игру «Локомотива» и Батракова
10:00 · Россия. Премьер-лига
Кафельников отреагировал на разгром «Спартака» от «Краснодара»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «Динамо» в чемпионской гонке»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил работу судей в чемпионате России
08:30 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов - об игроке «Краснодара»: «Украшение чемпионата России»
08:23 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Кордоба переиграл всю защиту «Спартака»
08:16 · Россия. Премьер-лига
Медведев оценил результат матча «Пари НН» - «Ростов»
08:05 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил игру Лунёва в «Динамо»
07:47 · Россия. Премьер-лига
Круговой прокомментировал победу ЦСКА 1
07:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока
07:13 · Россия. Премьер-лига
Вратарь ЦСКА Акинфеев побил рекорд Месси
20 Октября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Гарре: «Одно очко — это мало, так как мы играли нормально»
23:51 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин объяснил неожиданное поражение «Локомотива»
23:46 · Россия. Премьер-лига
Самедов назвал свой самый памятный гол в футболке «Спартака»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков ответил, может ли «Спартак» уволить Станковича после поражения от «Краснодара»
23:23 · Россия. Премьер-лига
​Тукманов не списывает со счетов в чемпионской гонке РПЛ московский «Спартак»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Игнатов ещё верит в чемпионство «Спартака» 1
23:07 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Мусаев научил «Краснодар» играть очень просто»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где пройдут зимние сборы «Спартака»
Все новости