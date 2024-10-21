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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» уже точно отвалился: кто будет бороться с «Зенитом» за чемпионство

21 Октября 2024 • 11:50 Комментировать (3)

Прошло уже чуть больше трети нового сезона чемпионата России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить главных претендентов на золотые медали после данного отрезка.

«Тёмных лошадок» нет

В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги мы поражались результатам «Крыльев Советов», которые по итогам десяти туров шли на втором месте, отставая от лидера всего на три очка. Кроме того, на старте удивлял «Урал», ведь «шмели» шли в тройке после шести игр. Если копнуть глубже, то в сезоне-2022/23 в топ-5 по итогам сезона оказались «Ростов» и «Ахмат», что тоже стало сенсацией.

В этом сезоне очень сильно заметна разница в классе между грандами и аутсайдерами. После 12 туров первые шесть мест занимают те команды, которые и должны занимать. Речь идёт о «Краснодаре», «Локомотиве», «Зените», ЦСКА, «Динамо» и «Спартаке». Подтверждением слов о разнице в классе являются серии «быков» и «железнодорожников», ведь первые поставили личный рекорд, выиграв восемь матчей РПЛ подряд, а вторые одержали победу в шести минувших встречах во всех турнирах.

Кто в пролёте

Кто самоликвидировался в борьбе за трофей после первой трети чемпионата? В первую очередь, говорим о «Спартаке». Подопечные Деяна Станковича упустили много очков там, где не должны были этого делать. Ничьи с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо», поражение в стартовом туре от «Оренбурга», а также упущенные очки в дерби с московским «Динамо» и полностью заслуженный проигрыш от «Локомотива» и «Краснодара» . Как итог, «Спартак» замыкает первую шестёрку, отставая от лидера уже на 11 очков. Конечно, за 18 туров этот отрыв вполне можно отыграть, но для этого нужно собирать максимум очков, а игра «красно-белых» не отличается стабильностью.

«Динамо» и ЦСКА тоже уже далековато находятся от лидирующей тройки, и скорее всего, в этом сезоне им светит борьба максимум за бронзовые медали. Отставание братских клубов от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков, что многовато после внушительного отрезка сезона. 

«Зенит» – не главный претендент?

Если в начале сезона мы не видели конкурентов у «Зенита», то к середине октября ситуация полностью изменилась. Сейчас подопечные Сергея Семака уже не выглядят устрашающе, ведь все видели, как команда отскочила в домашней игре со «Спартаком», а совсем недавно проиграла на выезде прямому конкуренту – «Краснодару». После 12 туров «сине-бело-голубые» с 29 очками идут на втором месте, уступая лидеру одно очко.

«Локомотив» — главная сенсация текущего сезона чемпионата России. После потери Дзюбы, Миранчука, Жемалетдинова, Глушенкова и ряда других игроков «железнодорожникам» пророчили место в середине турнирной таблицы, но Михаил Галактионов совершил какое-то чудо! Молодые пацаны под крылом нескольких опытных ребят просто разрывают эту лигу, уже забив 26 мячей.

Несмотря на фантастические результаты «Локомотива», главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство на данный момент является «Краснодар». Команда Мурада Мусаева стёрла всех прямых конкурентов на своём пути! «Быки» уже одолели ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и даже «Зенит» со «Спартаком».

Главное преимущество «Краснодара» над «Локомотивом» заключается в составе. У «красно-зелёных» много молодых футболистов, а некоторые из них и вовсе проводят только первый сезон на высоком уровне. Как известно, молодые игроки нестабильны, поэтому нет уверенности, что Батраков и Воробьёв на протяжении всего сезона смогут держать такую высокую планку.

Прогноз на тройку по итогам сезона: «Краснодар», «Зенит», «Локомотив».

*Смотреть турнирную таблицу, результаты матчей, а также расписание можно на специальной странице сайта

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Дмитрий Миляев

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Комментарии (3) Все комментарии
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Cruyff
21 Октября 2024 в 12:32
ерунду всякую писарят просто диву даёшься
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CELTIC FROST
21 Октября 2024 в 12:25
Ребята, все понимаю. Статья хорошая, Но - не может, к сожалению уже Зенит отставать от Локомотива на 1 очко после 12 туров, так как железнодорожники вдруг проиграли Химкам. Вы уж исправьте.
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Cruyff
21 Октября 2024 в 12:34
это они намекают, что после следующего тура Зенит будет отставать
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