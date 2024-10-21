Ветеран «Спартака»: «Надо искать других людей»

Ветеран столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о проблемах «красно-белых» после домашнего матча с «Краснодаром». Подопечные Деяна Станковича потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

«Что делать со Станковичем? Скорее всего, не в нём дело. А в исполнителях. Надо искать других людей», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

После разгрома от «Краснодара» команда Станковича с 19 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера на 11 баллов. В следующем туре Премьер-лиги «народная команда» на выезде померяется силами с «Пари НН». Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.