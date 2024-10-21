«Спартак» отменил стажировку Александра Мостового

Московский «Спартак» отменил стажировку бывшего футболиста команды и сборной России Александра Мостового. Об этом рассказал руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС ещё в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» - передает слова Зеленова «Чемпионат».

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе встречался с «Краснодаром». Подопечные Деяна Станковича потерпели разгромное поражение от «быков» со счетом 0:3. Столичная команда идет на шестом месте в РПЛ.