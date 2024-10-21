Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» отменил стажировку Александра Мостового

21 Октября 2024 • 11:09 Комментировать

Московский «Спартак» отменил стажировку бывшего футболиста команды и сборной России Александра Мостового. Об этом рассказал руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС ещё в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» - передает слова Зеленова «Чемпионат».

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе встречался с «Краснодаром». Подопечные Деяна Станковича потерпели разгромное поражение от «быков» со счетом 0:3. Столичная команда идет на шестом месте в РПЛ.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Дмитрий Зеленов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» разочаровался в Мбаппе Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду «Спартак» принял решение по Зиньковскому «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Юран высказался о работе Станковича в «Спартаке» Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками» Криштиану Роналду забил решающий гол и сказал три слова Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего»
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при США, Ферстаппен - третий Хачанов стал победителем турнира в Алма-Ате Касаткина выиграла у Андреевой в финале турнира в Нинбо Экс-игрок СКА — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он стал на один шаг ближе к рекорду Гретцки» Экс-тренер сборной России: «Овечкин – командный игрок, мастер высокого класса» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Октября
11:33 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Время покажет, до какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Надо искать других людей»
11:04 · Россия. Премьер-лига
Игнатов высказался о матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов высказался о натурализации Дугласа Сантос
10:48 · Россия. Премьер-лига
Каменский рассказал, чего не хватает «Спартаку»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Яковлев оценил шансы «Спартака» на титул после 0:3
10:13 · Россия. Премьер-лига
Глава РЖД оценил игру «Локомотива» и Батракова
10:00 · Россия. Премьер-лига
Кафельников отреагировал на разгром «Спартака» от «Краснодара»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «Динамо» в чемпионской гонке»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил работу судей в чемпионате России
08:30 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов - об игроке «Краснодара»: «Украшение чемпионата России»
08:23 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Кордоба переиграл всю защиту «Спартака»
08:16 · Россия. Премьер-лига
Медведев оценил результат матча «Пари НН» - «Ростов»
08:05 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил игру Лунёва в «Динамо»
07:47 · Россия. Премьер-лига
Круговой прокомментировал победу ЦСКА 1
07:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока
07:13 · Россия. Премьер-лига
Вратарь ЦСКА Акинфеев побил рекорд Месси
20 Октября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Гарре: «Одно очко — это мало, так как мы играли нормально»
23:51 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин объяснил неожиданное поражение «Локомотива»
23:46 · Россия. Премьер-лига
Самедов назвал свой самый памятный гол в футболке «Спартака»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков ответил, может ли «Спартак» уволить Станковича после поражения от «Краснодара»
23:23 · Россия. Премьер-лига
​Тукманов не списывает со счетов в чемпионской гонке РПЛ московский «Спартак»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Игнатов ещё верит в чемпионство «Спартака» 1
23:07 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Мусаев научил «Краснодар» играть очень просто»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где пройдут зимние сборы «Спартака»
Все новости