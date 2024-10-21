Игнатов высказался о матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

Хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от поединка против махачкалинского «Динамо» в шестом туре групповой стадии Кубка России.

«Ждём победы над «Динамо». Мы подготовимся, тренер скажет, как правильно с ними играть, а мы постараемся воплотить его идеи и выиграть. Надо забивать свои моменты», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится во вторник, 22 октября. Начало запланировано в 18:30 по московскому времени.

Перед заключительным туром группового этапа махачкалинцы с восемью очками занимают третье место, а «красно-белые» (12) находятся на первой строчке.