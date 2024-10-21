Сулейманов высказался о натурализации Дугласа Сантос

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов в беседе с журналистами высказался о возможной натурализации бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Решил принять гражданство - его выбор. Если Россия одобряет это, значит так правильно. Будь он заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию, наши ребята сильнее», - передает слова Сулейманова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Дуглас может получить российский паспорт до конца текущего года.

Цвета петербургского клуба бразилец защищает с 2019 года. В общей сложности Сантос сыграл за «сине-бело-голубых» 198 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и 33 голевые передачи.