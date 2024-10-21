Каменский рассказал, чего не хватает «Спартаку»

Бывший российский хоккеист Валерий Каменский поделился мнением об игре московского «Спартака» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче «красно-белые» на своем поле проиграли «Краснодару» со счетом 0:3.
«Спартаку» не хватает бойцовских качеств? Я бы не сказал. Ребята бьются, играют. Иногда не хватает везения. Один или два матча ни о чем не говорят», - передает слова Каменского «РБ Спорт».
По итогам 12 туров Российской премьер-лиги подопечные Деяна Станковича набрали 19 баллов и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице. Московская команда уступает лидирующему «Краснодару» 11 очков.
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