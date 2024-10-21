Яковлев оценил шансы «Спартака» на титул после 0:3

Экс-футболист московского «Спартака» Павел Яковлев поделился мнением о шансах «красно-белых» в борьбе за чемпионский титул РПЛ сезона-2024/2025.

«О чем говорит поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром»? О том, что «Спартак», возможно, в очередной раз выбывает из гонки за чемпионство», - передает слова Яковлева «РБ Спорт».

Напомним, что поединок «Спартака» против «Краснодара» состоялся на стадионе «Лукойл Арена». Подопечные Деяна Станковича потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После этой неудачи «народная команда» с 19 баллами находится на шестой строчке в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.