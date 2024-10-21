Глава РЖД оценил игру «Локомотива» и Батракова

Олег Белозёров, который является главой РЖД, поделился мнением о вступлении московского «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Начало сезона у «Локомотива» хорошее! Батраков очень хорошо играет», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

После 12 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 27 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка.

Алексей Батраков провел 15 поединков в сезоне, записав на свой счет семь забитых мячей и шесть голевых передач.