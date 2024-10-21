Кафельников отреагировал на разгром «Спартака» от «Краснодара»

Бывший теннисист, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников поделился впечатлениями от недавнего поединка между «красно-белыми» и «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России.
«Ну вот [зачем] я 2 часа времени потратил на эти [фильмы для взрослых]? Решил посмотреть первый раз за долгое время. Посмотрел...» - говорится в публикации Кафельникова в социальных сетях.
Поединок «Спартака» и «Краснодара» состоялся на московском стадионе «Лукойл Арена». Встреча завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. После этого матча москвичи занимают шестое место в таблице, а «быки» - первое.
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