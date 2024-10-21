Нгамалё: «Динамо» в чемпионской гонке»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё поделился мыслями о чемпионских амбициях своей команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. В матче 12-го тура «бело-голубые» разгромили «Рубин» на выезде со счетом 4:0.

«Мы выполняли установку тренера. И добились цели. Если говорить о ходе матча, все шло хорошо. Мы находимся в чемпионской гонке и будем бороться», - приводит слова форварда телеканал «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» набрало 23 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.