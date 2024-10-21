Колосков оценил работу судей в чемпионате России

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, поделился мнением об уровне судейства в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Судейских ляпов стало меньше. Есть тенденция к улучшению качества судейства в РПЛ, такой тренд точно присутствует. Чисто визуально претензий к судьям стало меньше», - передает слова Колоскова Metaratings.ru.

В Российской премьер-лиге сыграно 12 туров. На первом месте с 30 набранными очками находится «Краснодар». На второй позиции идет петербургский «Зенит», который уступает «быкам» всего один балл. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», в копилке которого 27 пунктов.