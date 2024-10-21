Билялетдинов - об игроке «Краснодара»: «Украшение чемпионата России»

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал игру центрального нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Украшением чемпионата России является Кордоба. Классный нападающий! Среди лучших отмечу и вратаря Евгения Латышонка, который раскрылся в «Зените», - передает Metaratings.ru слова специалиста.

В текущем сезоне колумбийский бомбардир поучаствовал в 12 поединках краснодарского коллектива. Кордоба записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.

По итогам 12 туров чемпионата России «быки» лидируют в турнирной таблице, набрав 30 баллов.