Гранат: «Кордоба переиграл всю защиту «Спартака»

Экс-футболист столичного «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился мнением об игре центрфорварда «Краснодара» Джона Кордобы в поединке 12-го тура Премьер-лиги против «Спартака».

«Можно ли сказать, что Кордоба переиграл «Спартак»? Всю оборону - точно», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что матч прошел на домашнем стадионе «Спартака» - «Лукойл Арене». «Красно-белые» потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После этого поединка «народная команда» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а краснодарцы находятся на первой строчке.