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Медведев оценил результат матча «Пари НН» - «Ростов»

21 Октября 2024 • 08:16 Комментировать

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал ничейный результат в поединке против «Ростова» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«В концовке «Ростов» начал давить. После забитого мяча они побежали вперед. Для них этот результат неудовлетворительный. Но для нас тоже. Мы должны дома побеждать», - приводит слова вратаря «РБ Спорт».

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Нижнем Новгороде и завершилась вничью со счетом 1:1. После этого результата «Пари НН» набрал 12 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице, а команда Валерия Карпина с 13 пунктами находится на восьмой позиции.

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