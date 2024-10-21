Сёмин оценил игру Лунёва в «Динамо»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре вратаря столичного «Динамо» Андрея Лунёва.
«Очень опытен и стабилен. Своей игрой он создаёт уверенность, вселяет её в других. Основная задача вратаря - создавать уверенность. И он с этой задачей справляется», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Напомним, что срок трудового соглашения между 32-летним вратарем и «бело-голубыми» рассчитан до середины 2026 года.
В нынешнем сезоне чемпионата России Лунёв сыграл 12 поединков. Вратарь пропустил 12 мячей, а в четырех встречах отстоял на ноль.
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