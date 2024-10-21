Круговой прокомментировал победу ЦСКА

Защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой высказался о гостевой победе над махачкалинским «Динамо» в рамках 12-го тура чемпионата страны.

«Это была тяжёлая катка! Увозим с собой три очка, папаху и хорошее настроение», - говорится в публикации футболиста в социальных сетях.

Автором единственного забитого мяча в прошедшей встрече стал центрфорвард Тамерлан Мусаев.

После 12 туров подопечные Марко Николича набрали 23 балла и располагаются на четвертой позиции в таблице Премьер-лиги. «Армейская» команда отстает от лидирующего «Краснодара» на семь очков.