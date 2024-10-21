«Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока

Защитник бразильского «Ботафого» Куябано имеет вариант трудоустройства в Российской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, 21-летнего игрока хочет видеть в своих рядах московский «Спартак». Отмечается, что трансфер Куябано в российский топ-клуб – вопрос времени. Конкуренцию в споре за футболиста могут составить «Порту», «Ницца» и арабские клубы.

Защитник играет в составе «Ботафого» с 2024 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2027 году. Рыночная стоимость Куябано составляет 3,5 миллиона евро.