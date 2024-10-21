Вратарь ЦСКА Акинфеев побил рекорд Месси

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев превзошел достижение аргентинского форварда Лионеля Месси, выступающего сейчас за американский клуб «Интер Майами». Вратарь провел больше матчей за одну команду.

Акинфеев поучаствовал в поединке 12-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0). Эта встреча стала для него 779-й в карьере. Месси провел 778 поединков за каталонскую «Барселону».

Акинфеев – воспитанник академии «армейского» клуба. Он всю карьеру провел в ЦСКА. В сезоне-2024/2025 вратарь поучаствовал в 12 поединках за московскую команду, в которых пропустил семь мячей.