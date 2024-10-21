«Спартак» Станковича деклассировался, Дзюба самоустранился, «Ростов» Карпина наконец забил: Каким был 12-й тур РПЛ

Двенадцатый тур чемпионата России стал историей. Ганчаренко и Слишкович дебютировали у руля «Пари НН» и «Оренбурга» соответственно, «Спартак» начудил на «Лукойл Арене»… Кратко про все восемь матчей рассказывает «Евро-Футбол.Ру».

«Акрон» – любимчик «Зенита», а Ташуев – «Факела»

Открывал тур «Зенит», не пожалевший «Акрон». И в Кубке питерцы забили тольяттинцам пять голов – и тут в чемпионате. 0:5 в Самаре. Дзюба сошёл с дистанции быстро – травмировался и заменился уже на девятой минуте. Потеряв Артёма, «Акрон» пропустил два мяча от Мостового, по одному от Кассьерры, Гонду и Артура. «Акрон» доигрывал вдесятером из-за удаления Савичева.

Вторыми в пятницу сыграли «Ахмат» и «Факел». В этом матче тоже пять голов было, но не в одни ворота. Грозненцы вели 2:1 ещё на 76-й минуте, но проиграли 2:3. Победный гол воронежцы забили в добавленное время вдесятером (красная карточка досталась Дзиову). Дубль у Каштанова, гол с пенальти и пас у Маркова, ещё ассист против бывшего клуба у Ильина. Ну и «Факел» в целом напомнил о себе Ташуеву.

Зелимхан Бакаев помогает «Зениту», Мусаев забивает землякам

«Ростов» забил впервые за пять туров – но опять не выиграл. Царукян вышел на замену и вывел «Пари НН» на 75-й минуте, однако Осипенко с пенальти в компенсированное время лишил Ганчаренко победы в дебютном матче у руля нижегородцев. 1:1. Дальше в субботу были два матча в одно время. В Москве «Краснодар» уничтожал «Спартак», а совсем рядом, в Химках, параллельно тонул «Локомотив».

Виктор Са, Кевин Ленини и Хесус Медина прописали по мячу в ворота «красно-белых». У Медины, понятно, при таком раскладе автогол. Станковича теперь уже сопоставляют с Абаскалем. А «Краснодар» на первом месте с девятой подряд победой в Премьер-лиге. «Локомотив» же отстал и от «Зенита», с которым сразится в новом туре. Пока что Зелимхан Бакаев дублем пригвоздил «железнодорожников» на третьем месте.

Николич с фингалом под глазом привёл ЦСКА к выездной победе над махачкалинским «Динамо». В том матче всё решил гол Тамерлана Мусаева, уроженца Дагестана. 0:1. «Армейцы» взяли третью подряд победу в рамках чемпионата, но что-то подсказывает, что эта серия вряд ли позволит им всерьёз включиться в борьбу за призовую тройку. Что-то – опыт последних сезонов.

Сергеев обретает себя, «Динамо» бьёт двумя пенальти

В воскресенье Слишкович весело дебютировал в качестве главного тренера «Оренбурга». Сергеев впервые забил за «Крылья Советов» после возвращения, Печенин поразил ворота бывшего клуба – «Оренбург» горел 0:2. Однако Марин вытащил южноуральцев из ямы – заработал удаление для Костанцы и сделал дубль, реализовав пенальти плюс забив ещё на 90+3-й минуте.

В Казани готовятся очень важные дела, поэтому матч «Рубин» – «Динамо» прошёл в Нижнем Новгороде. Формально дома, но по факту на нейтральном поле команда Рашида Рахимова пропустила четыре безответных мяча. Тюкавин и Артур Гомес в первом тайме не промахнулись с пенальти, а Бальбуэна и Гладышев после перерыва отличились с игры. Для Гомеса это первый гол за «Динамо» в Премьер-лиге.

Кирилл Иванцов