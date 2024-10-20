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Гарре: «Одно очко — это мало, так как мы играли нормально»

20 Октября 2024 • 23:58 Комментировать
Оренбург
2:2
Крылья Советов

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о ничьей с «Оренбургом» в 12-м туре чемпионата России. Встреча между командами завершилась со счетом 2:2.

«Мне кажется, что одно очко — это мало, так как мы играли нормально. Может быть, «Оренбург» намного больше владел мячом, но я не заметил эпизод, когда ход матча перевернулся», — приводит слова Гарре «Матч ТВ».

По мнению футболиста, никакого удаления и пенальти в ворота его команды не должно было быть, но теперь нужно двигаться дальше.

После 12 туров «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 12 зачетных баллов. В следующем туре самарцы примут дома «Краснодар».

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