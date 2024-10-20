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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Масалитин объяснил неожиданное поражение «Локомотива»

20 Октября 2024 • 23:51 Комментировать
Химки
2:0
Локомотив Москва

В российском футболе прошли матчи двенадцатого тура, для московского «Локомотива» он оказался крайне неудачным - один из лидеров чемпионата сделал шикарный подарок «Химкам», пропустив от них два гола.

Своим мнением по поводу этой неожиданной неудачи поделился ветеран отечественного футбола Валерий Масалитин, он считает, что команде Михаила Галактионова сильно навредила пауза в чемпионате.

- Пауза на игры сборных пошла не на пользу «Локомотиву». До этого они показывали очень хороший атакующий футбол. Галактионов нашел баланс между обороной и атакой, - цитирует слова Масалитина Betonmobile.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Масалитин

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