Самедов назвал свой самый памятный гол в футболке «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос о своём самом памятном голе в карьере.

Самедов отметил, что забил много мячей, но самым памятным для него стал гол в ворота «Анжи» после возвращения в «Спартак».

— На стадионе 40 тысяч зрителей, мне 32 года, и это первый домашний матч после возвращения в клуб, а мой гол стал победным, — цитирует Самедова «Матч ТВ».

Экс-игрок добавил, что в сборной ему запомнился гол в ворота Мексики на Кубке конфедераций, хотя этот мяч не помог команде спастись.

Напомним, Самедов повесил бутсы на гвоздь в 2021 году. Последней командой в его карьере стало ногинское «Знамя».