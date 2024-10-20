Дьяков ответил, может ли «Спартак» уволить Станковича после поражения от «Краснодара»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о том, может ли Деян Станкович лишиться работы после крупного поражения «Спартака» от «Краснодара».

Напомним, в 12-м туре чемпионата России «Спартак» проиграл на своем поле со счетом 0:3.

«Вряд ли Станкович «подвис», не думаю, что его могут уволить. Иностранный тренер, который недавно пришел в команду. И не идут же они внизу», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что одним из важных факторов является неустойка, которую придется выплатить тренеру в случае увольнения.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом, подписав контракт на два года. После 12 туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.