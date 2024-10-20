​Тукманов не списывает со счетов в чемпионской гонке РПЛ московский «Спартак»

В двенадцатом туре российского чемпионата крупное поражение потерпел московский «Спартак» - команда Деяна Станковича проиграла выступающему просто, но эффективно «Краснодару». Тем не менее, Александр Тукманов, бывший вице-президент РФС, не спешит списывать со счетов «Спартак» - он допускает, что команда ещё прибавит, и, возможно, поборется не только за медали, но даже за чемпионский титул.

- Впереди всё-таки ещё около 54 очков разыгрывается. Это достаточный очковый запас в потенциале, который «Спартак» ещё может набрать. Давайте чуть подождём и потом с уверенностью скажем, является ли «Спартак» конкурентом лидерам чемпионата, - цитирует слова Тукманова Vprognoze.ru.