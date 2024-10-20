Игнатов ещё верит в чемпионство «Спартака»

Атакующий хавбек «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос, верит ли он в чемпионский титул в текущем сезоне.

«Конечно, верю. Сейчас команда на шестой строчке? Такое бывает, что поделать», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Футболист добавил, что «Спартак» будет стараться набирать очки во всех предстоящих матчах.

После 12 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 19 очков. Отставание команды Деяна Станковича от лидера составляет 11 баллов.

В ближайшем туре «красно-белые» отправятся в Нижний Новгород, где проведут матч с местным «Пари НН». Встреча между командами состоится 27 октября.