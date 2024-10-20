​Булыкин: «Мусаев научил «Краснодар» играть очень просто»

Очевидные успехи «Краснодара», который в очередном, двенадцатом туре российского чемпионата обыграл московский «Спартак», очень нравятся Дмитрию Булыкину, который считает, что новому наставнику клуба Мураду Мусаеву удалось привить игрокам очень простой, но при этом эффективный стиль игры.

- Мусаев научил «Краснодар» играть очень просто, надёжно и впереди борются Кордоба и партнёры. Ничего не выдумывают, мяч дают на фланг и вперёд. В принципе, такая игра приносит результат, - цитирует слова бывшего игрока российской сборной Vprognoze.ru.

В следующем туре «Краснодару» предстоит сыграть на выезде в Самаре с «Крыльями Советов».