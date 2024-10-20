Стало известно, где пройдут зимние сборы «Спартака»

Появилась информация о зимних сборах московского «Спартака».

Как утверждает портал «РБ Спорт», в зимнюю паузу «красно-белые» запланировали три сбора. Отмечается, что два сбора пройдут в Турции, а еще один состоится в Эмиратах.

По данным источника, в Эмиратах «Спартак» примет участие в товарищеском турнире, однако его формат и состав участников пока неизвестны.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» провел 12 матчей, в которых набрал только 19 баллов. Сейчас подопечные Деяна Станковича находятся на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.