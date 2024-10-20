Личка - после победы со счётом 4:0: «Хотелось немного больше остроты»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Как-то это всё очень легко далось «Динамо» или нет?

- 100%, что легко нет. Конечно, тебе может помочь такой быстрый гол, как случилось у нас с пенальти. На второй или третьей минуте, это тоже может тебе психологически помочь. Я очень рад, что Тюкавин забил, потому что последний пенальти в Оренбурге он не попал, вратарь парировал. Поэтому очень рад за него. Можно сказать, что я думаю, неплохо играли, контролировали игру. Но хотелось немного больше остроты, потому что когда ведешь 1:0, и контролировать игру - это хорошо. Но в то же время должна быть опасность перед воротами соперника. Также с другой стороны я хотел видеть больше опасности в штрафной и остроты. Честно скажу, когда ты выигрываешь 4:0 на выезде, человек может спокойно вздохнуть и быть доволен игрой и командой. Понятно, что всегда бывают ошибки, но это футбол. А футбол - это игра ошибок.

- Во втором тайме, когда «Рубин» начал больше атаковать, это «Динамо» отошло назад, перепланировали игру на контратаки, или «Рубин» давил?

- Нет, там, честно скажу, мы старались играть в свою игру. Понятно, что «Рубин» сзади играл по схеме 5-3-2, это значит, что все близко сидят. Мы старались, чтобы «Рубин» больше выходил и становилось больше свободных зон. Когда соперник стоит перед штрафной, там уже тяжело, они компактно стоят, очень сложно переходить. Кроссы в штрафную - у них высокие игроки в центре обороны, там тяжело. Поэтому мы тоже старались оттягивать их чуть-чуть повыше, чтобы можно было играть мяч между линиями и за спину защитникам и искать быстрый переход на половину соперника.

- У Тюкавина первый гол с пенальти, у Артура Гомеса первый гол в чемпионате, Гладышев забил первый гол с начала августа. Может ли сегодняшний матч дать какой-то дополнительный импульс и этим конкретно игрокам, и в целом команде?

- Я думаю, что всегда каждая победа дает хороший импульс команде. Человек выходит со скамейки и получает 10-15 минут. Надо показать и заслужить эти 10-15 минут, потому что там еще на скамейке сидят другие игроки, и они тоже хотят играть. Поэтому когда тебе тренер дает шанс, выходи на 10 минут, покажи то, что надо. С другой стороны, сегодня мы выиграли, но завтра уже нужно концентрироваться на игре с Самарой, потому что нам нужна победа в Самаре, чтобы остаться на втором месте в группе.