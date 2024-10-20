Рахимов: «Просто сказалась разница в исполнительском мастерстве»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Москва.

- Почему так произошло? 0:4 при том, что вроде бы атаковали много и забивать могли не раз.

- А я думаю, что просто сказалась разница в исполнительском мастерстве. У нас достаточно много атак было, и мы просто подарили два пенальти. В первом тайме если ты начинаешь проигрывать 0:2, хотя весь тайм был очень неплохой по содержанию и тому, как мы переходили в атаку. Но и подарки, которые мы сделали, такой команде, как «Динамо», с такими исполнителями впереди, как Тюкавин, Бителло, Нгамалё и все остальные игроки, это, конечно, чревато последствиями. На второй тайм ребята вроде вышли с хорошим настроением, желанием. Опять было достаточно хороших моментов, но мы не исполняем, мы их не исполнили и не реализовали. Но как минимум на 1-2 гола мы наиграли. А третий гол, я думаю, как раз выбил из колеи команду. Мы всё пытались атаковать, какие-то моменты создавали, но всю надёжность потеряли в обороне. А с такой командой, как «Динамо», надёжность терять нельзя. Слишком много подарков такой команде нельзя делать. Еще раз говорю: исполнительское мастерство у команды «Динамо» было выше нашего.

- Можно говорить, что стартовый состав, этот риск, о котором вы говорили перед игрой, был неоправданный, а состав был подобран неверно?

- Если мы говорим об этом, то давайте скажем об отсутствии основных игроков. Естественно, здесь нужно гадать, кто выйдет и сможет сыграть. Если мы говорим по Мукба, то это парень молодой, это его дебют. Понятно, что он допускал ошибки при игре в обороне. С мячом он был неплохой. Ну и замены все равно не дали той надежности, которая должна быть в обороне. Мы прекрасно понимаем, что отсутствие двух уже сыгранных игроков, естественно, скажется на игре команды. В принципе, был риск того, что с такой командой, как «Динамо», могут возникнуть проблемы. Но сама игра не предвещала этого ничего. Еще раз, эти подарки, которые мы сделали, к сожалению, они сыграли роль.

- Замена Мукба. Вы объяснили ему, почему он заменен? Потому что когда он сел на скамейку, по-моему, у него даже слезы были.

- Конечно, парень будет расстроен, но в этой ситуации не нужно его оставлять на поле, потому что было видно, что он все-таки чуть потерялся. Но это нормально, все через это проходят, многие проходят через это. Тем более он играл не на своей позиции. Определенно у него есть хорошие качества, поэтому не нужно на этом зацикливаться, на это заострять внимание. Через это нужно пройти.