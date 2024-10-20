Нигматуллин — о поражении «Локомотива»: «Молодость склонна к нестабильности»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о поражении «железнодорожников» в минувшей игре с «Химками». Поединок 12-го тура чемпионата России завершился со счетом 0:2.

По мнению эксперта, «Локомотиву» не пошла на пользу пауза на игры сборных.

«К тому же молодость склонна к определенной нестабильности. Где-то что-то пошло не так», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Кроме того, Нигматуллин отметил, что у «Химок» хороший подбор футболистов, поэтому когда-то команда должна была победить.

После 12 туров «Локомотив» идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 13-е место.