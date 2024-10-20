Мостовой - о «Краснодаре»: «Поставь на место Мусаева другого тренера - ничего не поменяется»

Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением об успешном выступлении «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ. Эксперт не считает, что успех «быков» связан с главным тренером Мурадом Мусаевым.

«Команду сделал Ивич. Поставь на место Мусаева любого другого тренера - ничего не поменяется. С таким составом они все равно шли бы в тройке», - приводятся слова эксперта на страницах Sport24.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на выезде сыграл против столичного «Спартака». Команда Мусаева одержала уверенную победу со счетом 3:0. «Быки» набрали 30 очков и лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на один балл.