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Из-за них «Рубин» был разгромлен дома: три худших игрока матча против «Динамо»

20 Октября 2024 • 21:17 Комментировать
Рубин
0:4
Динамо Москва
окончен

Ставим оценки футболистам Рашида Рахимова

Первый матч после международной паузы казанцам откровенно не удался. На своём поле «Рубин» не казался таким уж аутсайдером, но был просто разбит московским «Динамо». Четыре безответных мяча москвичи отгрузили и без проблем увезли победу со сложного (на бумаге) выезда.

Давайте разбираться, из-за кого же «Рубин» безвольно уступил на своём поле. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Рашида Рахимова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Рубин0:4Динамо Москва
  4'Тюкавин Константин (0:1)
  38'Артур Гомес VIII (0:2)
  62'Бальбуэна Фабиан (0:3)
  89'Гладышев Ярослав (0:4)
Ставер ЕвгенийАшурматов РустамВуячич ИгорРожков Илья  80'Кабутов Дмитрий  77'Зотов Александр  39' 46' (Вада Валентин ( 46') Иву УгочуквуХоджа ВелдинМукба Энри 41' (Нижегородов Константин ( 41') Фамейе Джоэль 90' (Безруков Руслан ( 90') Чумич Никола  42' 46' (Иванов Олег ( 46'  85')
Запасные: Йочич БогданАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиШабанхаджай ДарданЛомовицкий АлександрКузнецов ДаниилЕжов ИльяКорец Никита
Лунёв АндрейКутицкий АлександрБальбуэна Фабиан 81' (Скопинцев Дмитрий ( 81') Фернандес РобертоМаричаль НиколасЧавес ЛуисФомин ДаниилНгамалё Муми 78' (Макаров Денис ( 78') Бителло  35' 69' (Карраскаль Хорхе ( 69') Артур Гомес VIII  75' 78' (Гладышев Ярослав ( 78') Тюкавин Константин 69' (Маухуб Эль-Мехди ( 69')
Запасные: Бессмертный СтаниславКудравец АндрейЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславЛепский Иван
20 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РУБИН» – «ДИНАМО»

ЕВГЕНИЙ СТАВЕР – 4,0. Дело не в том, что «Динамо» дважды реализовало пенальти, а Бальбуэна и Гладышев с близкой дистанции затолкали мяч в сетку. Дело в том, что Ставер вообще не спасал, практически каждый удар москвичей становился голевым.

Из нейтрализованных моментов – только удар Маухуба со средней дистанции, все остальные опасные удары «Динамо» стали голевыми. Некая нервозность Евгения передавалась и защитникам «Рубина».

ВЕЛДИН ХОДЖА – 3,5. Странно, но Велдина Рахимов не заменил, хотя Мукба, привезший второй пенальти, ушёл с поля ещё в первом тайме. Ходжа же положил начало разгрому, сфолив на Фомине. Пенальти уже на четвёртой минуте – нокаут для команды.

Старался далее Велдин, пахал по всему периметру поля, хотел исправиться, но игра уже не пошла. Проиграл семь единоборств из десяти, совершил 12 потерь.

ЭНРИ МУКБА – 3,0. Такого дебюта и врагу не пожелаешь. Энри Мукба рыдал на скамейке запасных после замены на 39-й минуте, и понять его можно. Ведь перестановка вызвана не травмой а тем, что сегодня ничего не получилось.

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Проигрывал борьбу маститому сопернику, дважды сфолил, привёз второй пенальти. Такой игры Рахимов не потерпел даже до перерыва. Ну не получилось, такое бывает в дебюте.

Худший игрок матча
Энри Мукба Велдин Ходжа Евгений Ставер Другой, укажу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
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