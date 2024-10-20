Из-за них «Рубин» был разгромлен дома: три худших игрока матча против «Динамо»

Ставим оценки футболистам Рашида Рахимова

Первый матч после международной паузы казанцам откровенно не удался. На своём поле «Рубин» не казался таким уж аутсайдером, но был просто разбит московским «Динамо». Четыре безответных мяча москвичи отгрузили и без проблем увезли победу со сложного (на бумаге) выезда.

Давайте разбираться, из-за кого же «Рубин» безвольно уступил на своём поле. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Рашида Рахимова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РУБИН» – «ДИНАМО»

ЕВГЕНИЙ СТАВЕР – 4,0. Дело не в том, что «Динамо» дважды реализовало пенальти, а Бальбуэна и Гладышев с близкой дистанции затолкали мяч в сетку. Дело в том, что Ставер вообще не спасал, практически каждый удар москвичей становился голевым.

Из нейтрализованных моментов – только удар Маухуба со средней дистанции, все остальные опасные удары «Динамо» стали голевыми. Некая нервозность Евгения передавалась и защитникам «Рубина».

ВЕЛДИН ХОДЖА – 3,5. Странно, но Велдина Рахимов не заменил, хотя Мукба, привезший второй пенальти, ушёл с поля ещё в первом тайме. Ходжа же положил начало разгрому, сфолив на Фомине. Пенальти уже на четвёртой минуте – нокаут для команды.

Старался далее Велдин, пахал по всему периметру поля, хотел исправиться, но игра уже не пошла. Проиграл семь единоборств из десяти, совершил 12 потерь.

ЭНРИ МУКБА – 3,0. Такого дебюта и врагу не пожелаешь. Энри Мукба рыдал на скамейке запасных после замены на 39-й минуте, и понять его можно. Ведь перестановка вызвана не травмой а тем, что сегодня ничего не получилось.

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Проигрывал борьбу маститому сопернику, дважды сфолил, привёз второй пенальти. Такой игры Рахимов не потерпел даже до перерыва. Ну не получилось, такое бывает в дебюте.