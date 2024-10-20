Круговой иронично отреагировал на натурализацию Сантоса

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой прокомментировал новость о возможной натурализации защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Всем спасибо, здорово попылили во Вьетнаме, но мне, видимо, пора», - написал Круговой в свих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бразильский легионер может получить российское гражданство до конца 2024 года. За «сине-бело-голубых» Дуглас выступает с лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сантос провел 12 поединков. 30-летний защитник сделал три голевые передачи и получил одно предупреждение.