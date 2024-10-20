Червиченко: «Молодёжь «Локомотива» улетела в космос»

Андрей Червиченко, бывший президент московского «Спартака», поделился мнением о сенсационном поражении «Локомотива» от «Химок» в поединке 12-го тура Премьер-лиги.

«У «Локомотива» много молодых ребят. Они определяют игру. Видимо, улетели в космос. На звездняке вышли обыграть аутсайдера. «Химки» два им напихали и пошли», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что поединок прошел на стадионе в Химках и завершился поражением «железнодорожников» со счетом 0:2. После этого фиаско подопечные Михаила Галактионова с 27 баллами располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.