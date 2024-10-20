Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два пенальти и угловой: «Динамо» стандартами разбило «Рубин» в Казани

20 Октября 2024 • 20:58 Комментировать
Рубин
0:4
Динамо Москва
окончен

«Рубин» и «Динамо» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 12-го тура РПЛ состоялся 20 октября на стадионе «Казань Арена».

Протокол игры  
Рубин0:4Динамо Москва
  4'Тюкавин Константин (0:1)
  38'Артур Гомес VIII (0:2)
  62'Бальбуэна Фабиан (0:3)
  89'Гладышев Ярослав (0:4)
Ставер ЕвгенийАшурматов РустамВуячич ИгорРожков Илья  80'Кабутов Дмитрий  77'Зотов Александр  39' 46' (Вада Валентин ( 46') Иву УгочуквуХоджа ВелдинМукба Энри 41' (Нижегородов Константин ( 41') Фамейе ДжоэльЧумич Никола  42' 46' (Иванов Олег ( 46'  85')
Запасные: Йочич БогданАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиБезруков РусланШабанхаджай ДарданЛомовицкий АлександрКузнецов ДаниилЕжов ИльяКорец Никита
Лунёв АндрейКутицкий АлександрБальбуэна Фабиан 81' (Скопинцев Дмитрий ( 81') Фернандес РобертоМаричаль НиколасЧавес ЛуисФомин ДаниилНгамалё Муми 78' (Макаров Денис ( 78') Бителло  35' 69' (Карраскаль Хорхе ( 69') Артур Гомес VIII  75' 78' (Гладышев Ярослав ( 78') Тюкавин Константин 69' (Маухуб Эль-Мехди ( 69')
Запасные: Бессмертный СтаниславКудравец АндрейЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславЛепский Иван
20 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

В последнем матче 12-го тура сошлись «Рубин» и «Динамо», до международной паузы разочаровавшие своих болельщиков. Казанцы за осень обыграли только бедствующий «Ахмат», «динамовцы» в двух последних матчах октября проиграли два московских дерби. И подотстали в преследовании лидирующей тройки. Исправить ситуацию должны были Тюкавин и Нгамалё, действующие впереди при поддержке бразильцев: Бителло и Артура Гомеса.

Личка не стал делать стартовый состав слишком атакующим, но и эта группа игроков прекрасно справилась со своими обязанностями. Двое оформили по голу уже в первом тайме, что примечательно – оба отличились с пенальти. Первый 11-метровый заработал Фомин, наткнувшийся на Хаджи уже на третьей минуте матча. Сухой долго думать не стал, сразу указал на «точку». А уже через минуту Тюкавин пробил строго по центру ворот с 11 метров – 0:1.

Абсолютно тихая и ничем не примечательная игра продолжалась до конца тайма. Команды по очереди накатывали в позиционных атаках, ровным счётом ничего не создавая. Но тут Бителло устроил сильный прострел к вратарской площади Ставера, где локтем притормозил мяч Мукба. В этот раз Сухой посмотрел повтор и опять указал на «точку». Теперь пенальти реализовал Артур Гомес, пробивший аккурат под штангу – 0:2.

И опять игра затихла. Рахимову не помогли замены: Нижегородов, Иванов и Вада вышли ещё к 46-й минуте. Стало только хуже. В середине второго тайма Луис Чавес вывернул отличный кросс от угла поля, а Бальбуэна замкнул в высоченном прыжке – 0:3. После этого «Рубин», который и так не подавал признаков жизни, был разбит окончательно.

Москвичи не хотели добивать деморализованного соперника, опять наступила тишина. Но на 89-й минуте она сменилась радостным воплем. От центра поля Карраскаль выдал передачу на ход Гладышеву, Ярослав вышел на рандеву с голкипером и протолкнул мяч тому в «домик» - 0:4.

Очень уверенной победой «Динамо» в Казани завершился 12-й тур чемпионата России. «Бело-голубые» пусть и остаются на пятой строчке, но отрываются от «Спартака».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва

Новости по матчу

Сегодня, 20 Октября
20:58
Два пенальти и угловой: «Динамо» стандартами разбило «Рубин» в Казани
20:34
«Динамо» Москва уже громит «Рубин» после гола Бальбуэны
19:44
Московское «Динамо» снова забило «Рубину» с пенальти
19:11
Московское «Динамо» реализовало пенальти на четвёртой минуте матча с «Рубином»
19:00
Личка: «Надо показать, что у нас тоже есть характер, как, например, в Махачкале» 1
18:50
Рахимов: «У нас достаточно большая группа игроков не может принять участие в игре»
18:30
«Рубин» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 4
18:23
«Динамо» потеряло Лаксальта
17:49
Тюкавин – в основе «Динамо» на матч против «Рубина»
02:09
Рубин - Динамо Москва: где смотреть прямую трансляцию онлайн
19 Октября
11:21
Ставка и прогноз на матч Рубин — Динамо чемпионата России — 20 октября 2024
02:08
Ставка и прогноз на точный счёт матча Рубин — Динамо РПЛ — 20 октября 2024
17 Октября
22:42
Бесплатная ставка и прогноз на матч Рубин – Динамо Москва чемпионата России – 20 октября 2024
19:41
«Не типичный для РПЛ»: Мостовой оценил Личку
17:17
Рахимов: «Даку не может постоянно играть на уколах»
00:37
«Динамо» планирует усилить центр обороны в зимнее трансферное окно 1
16 Октября
15:49
В «Динамо» сообщили хорошие новости по Тюкавину и Лунёву
15 Октября
19:58
Вахания заявил, что уход Уткина стал потерей для «Ростова»
17:44
Гранат выделил самого значимого игрока для «Динамо»
15:45
Дмитрий Черышев: «Динамо» всегда должно бороться за чемпионство»
14 Октября
12:22
В «Динамо» высказались о состоянии Лунёва
13 Октября
19:42
Агент рассказал, когда Тюкавин начнёт тренироваться с «Динамо»
19:34
Лунёв одним словом оценил результаты «Динамо»
18:13
Терёхин: «Личка хорошо работает, но надо что-то делать с простыми ошибками в обороне»
17:47
В «Динамо» высказались о доверии к Личке
12 Октября
17:15
Силкин: «Нет гарантий, что «Динамо» не уволит Личку»
11 Октября
19:58
Агент Сафонов: «Если «Динамо» хочет быть в пятёрке, то текущего состава хватит»
19:54
Агент Тюкавина раскритиковал оборону «Динамо»
17:45
Лунёв заявил, что все российские вратари могут пойти по стопам Сафонова
10 Октября
19:09
Байдачный: «У Лички было время, чтобы добиться результата, Тюкавин - пока ещё не стабилен»
09 Октября
17:46
Корнеев назвал реальную стоимость Тюкавина 3
08 Октября
18:23
Агент ответил, когда Чавес вернётся на поле
15:17
Лунёв: Тюкавин — зависимый форвард
07 Октября
20:53
Корнеев раскритиковал Скопинцева
19:55
Пивоваров: «Динамо» хочет вырастить мировую звезду
16:49
Канчельскис считает, что Тюкавину нужно уезжать в Европу
16:25
Отставки чемпионата России: кто следующий
27 Сентября
18:27
Матч РПЛ «Рубин» - «Динамо» перенесли в другой город – объявлена причина 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» разочаровался в Мбаппе Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду «Спартак» принял решение по Зиньковскому «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Бекхэм назвал современного игрока, похожего на себя Игрок сборной Испании отказал клубам АПЛ в надежде перейти в «Барселону» Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Криштиану Роналду забил решающий гол и сказал три слова Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками»
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было»
Спортивные новости
Хачанов стал победителем турнира в Алма-Ате Касаткина выиграла у Андреевой в финале турнира в Нинбо Экс-игрок СКА — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он стал на один шаг ближе к рекорду Гретцки» Экс-тренер сборной России: «Овечкин – командный игрок, мастер высокого класса» Терещенко — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он просто делает свою работу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2
2
2.24 3.70 2.85
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Динамо Москва Динамо Москва
0
4
3.35 3.35 2.11
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Октября
21:28 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — о поражении «Локомотива»: «Молодость склонна к нестабильности»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о «Краснодаре»: «Поставь на место Мусаева другого тренера - ничего не поменяется»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Круговой иронично отреагировал на натурализацию Сантоса
21:05 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Молодёжь «Локомотива» улетела в космос»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис вынес вердикт по «Спартаку» после разгрома от «Краснодара» 2
20:53 · Россия. Премьер-лига
Смородская — о поражении «Локомотива»: «Это просто тихий ужас!»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: Барко — один из тех, кто хоть что-то пытался сделать
20:39 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин отреагировал на разгром «Спартака» со счётом 0:3
20:36 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв - о российском паспорте Дугласа Сантоса: «Ну дадут - и правильно будет»
20:34 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Москва уже громит «Рубин» после гола Бальбуэны
20:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Спартака»: «Очень хочется, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Глушаков оценил перспективы «Динамо» в РПЛ
20:13 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Спартак» потерял очень много очков
19:52 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» 1
19:44 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» снова забило «Рубину» с пенальти
19:43 · Россия. Премьер-лига
Ларин отреагировал на информацию о возможном переходе Зиньковского в «Локомотив»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Поехать к Миранчуку в Швейцарию? Пока не знаю»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Безвыигрышная серия «Оренбурга» продлилась до 16 матчей
19:31 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Конечно, очень нам спутало карты удаление» 2
19:23 · Россия. Премьер-лига
Марин: «Рад персональной награде, но наша задача была - набрать три очка»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» реализовало пенальти на четвёртой минуте матча с «Рубином»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Надо показать, что у нас тоже есть характер, как, например, в Махачкале» 1
18:53 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Не понимаю, почему Ташуев переложил вину на игроков «Ахмата» 1 эксклюзив
18:50 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «У нас достаточно большая группа игроков не может принять участие в игре»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поставил Мусаева на один уровень с Тюкавиным
Все новости