Два пенальти и угловой: «Динамо» стандартами разбило «Рубин» в Казани

«Рубин» и «Динамо» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 12-го тура РПЛ состоялся 20 октября на стадионе «Казань Арена».

В последнем матче 12-го тура сошлись «Рубин» и «Динамо», до международной паузы разочаровавшие своих болельщиков. Казанцы за осень обыграли только бедствующий «Ахмат», «динамовцы» в двух последних матчах октября проиграли два московских дерби. И подотстали в преследовании лидирующей тройки. Исправить ситуацию должны были Тюкавин и Нгамалё, действующие впереди при поддержке бразильцев: Бителло и Артура Гомеса.

Личка не стал делать стартовый состав слишком атакующим, но и эта группа игроков прекрасно справилась со своими обязанностями. Двое оформили по голу уже в первом тайме, что примечательно – оба отличились с пенальти. Первый 11-метровый заработал Фомин, наткнувшийся на Хаджи уже на третьей минуте матча. Сухой долго думать не стал, сразу указал на «точку». А уже через минуту Тюкавин пробил строго по центру ворот с 11 метров – 0:1.

Абсолютно тихая и ничем не примечательная игра продолжалась до конца тайма. Команды по очереди накатывали в позиционных атаках, ровным счётом ничего не создавая. Но тут Бителло устроил сильный прострел к вратарской площади Ставера, где локтем притормозил мяч Мукба. В этот раз Сухой посмотрел повтор и опять указал на «точку». Теперь пенальти реализовал Артур Гомес, пробивший аккурат под штангу – 0:2.

И опять игра затихла. Рахимову не помогли замены: Нижегородов, Иванов и Вада вышли ещё к 46-й минуте. Стало только хуже. В середине второго тайма Луис Чавес вывернул отличный кросс от угла поля, а Бальбуэна замкнул в высоченном прыжке – 0:3. После этого «Рубин», который и так не подавал признаков жизни, был разбит окончательно.

Москвичи не хотели добивать деморализованного соперника, опять наступила тишина. Но на 89-й минуте она сменилась радостным воплем. От центра поля Карраскаль выдал передачу на ход Гладышеву, Ярослав вышел на рандеву с голкипером и протолкнул мяч тому в «домик» - 0:4.

Очень уверенной победой «Динамо» в Казани завершился 12-й тур чемпионата России. «Бело-голубые» пусть и остаются на пятой строчке, но отрываются от «Спартака».